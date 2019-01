Die Fresh Nuts GmbH mit Hauptsitz in Hamburg produziert und vertreibt weltweit Nussvariationen sowie Trockenfrüchte. Die Produkte sind seit mehr als 40 Jahren überwiegend in ethnischen Märkten erhältlich. Unter der Marke Meray launchte Fresh Nuts ein Müsli in vier Geschmacksrichtungen, welches bei ethnischen Zielgruppen eine Neuheit darstellt. Neben Verkostungsaktionen am Point of Sale unterstützen intelligente Displays die Produkteinführung. Die Palettendisplays bestehen aus Topper, Sockel, Stützkreuz, Zwischenstegen und vier Trays. Alle Elemente wurden im digitalen Rollendruckverfahren hergestellt.

Die Intelligenz der Displays ergibt sich aus einem Wasserzeichen, welches ...

