Italiens Innenminister und der nationalkonservative polnische Politiker werden sich am 9. Januar in Warschau treffen. Streitpunkt dürfte Russland sein.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini trifft am 9. Januar in Warschau Jaroslaw Kaczynski, den Parteichef der nationalkonservativen Regierungspartei Polens, PiS. Das bestätigte am Donnerstagabend die Sprecherin der Partei, Beata Mazurek. ...

