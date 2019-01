Hannover (www.anleihencheck.de) - Die chinesische Notenbank senkt überraschend den Mindestreservesatz um einen Prozentpunkt: Ab dem 15. Januar zunächst um 0,5 Prozentpunkte und zum 25. Januar abermals um 0,5 Prozentpunkte, so die Analysten der Nord LB.Damit reagiere die Notenbank unmittelbar auf die sich andeutende geringere wirtschaftliche Dynamik, die sich nicht nur im eigenen Land abzeichne. In China seien beide Manufacturing Indices für den Berichtsmonat Dezember unter die wichtige 50-Punkte Marke gerutscht. Auch in den Vereinigten Staaten habe der ISM PMI Manufacturing gestern gewisse Bremsspuren angedeutet. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten dürfte bei der Notenbank ebenfalls einen Eindruck hinterlassen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...