Paris (www.aktiencheck.de) - Steigt die Befürchtung vor einer Konjunkturabkühlung und geht damit einher auch noch der Aktienmarkt in die Knie, steuern in der Regel zahlreiche Investoren den vermeintlich sicheren Goldhafen an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...