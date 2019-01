Die Daimler-Aktie befindet sich seit Ende Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Diese hat sich auch in den ersten Tagen des neuen Jahres fortgesetzt. Der noch immer vollkommen intakte Abwärtstrend hat den Kurs am 27. Dezember bei 44,81 Euro auf ein neues Jahrestief zurückfallen lassen.

Dieses wurde am ersten Handelstag des neuen Jahres noch einmal unterschritten, sodass es für die Käufer nun darauf ankommt, die Marke von 44,51 Euro nach Möglichkeit nicht mehr zu unterschreiten. Der anhaltende ... (Dr. Bernd Heim)

