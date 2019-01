In der Vergangenheit war es stets eine gute Idee, die Alphabet-Aktie in dem Moment zu kaufen, in dem sie die runde 1.000,00-US-Dollar-Marke fast erreicht hatte. Diese Regel könnte sich auch im neuen Jahr bestätigen, denn der kurzzeitige Rutsch der Aktie unter die runde 1.000,00-US-Dollar-Marke wurde nach Weihnachten sofort wieder gekauft.

Der Kurs stieg schnell wieder bis auf das Niveau von 1.050,00 US-Dollar an und traf hier auf die 50-Tagelinie. Sie verläuft derzeit bei 1.069,51 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

