Bayer - Positive Impulse aus den USA

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat im Verfahren um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in den USA einen entscheidenden Prozessvorteil errungen, der wegweisend für weitere Verfahren sein könnte. Die Aktie reagiert in den ersten Handelsminuten positiv und setzte sich an die Spitze des DAX-Index.

Genauer geht es um eine Aufteilung des Prozesses bei der Klage von Edwin Hardeman in zwei Phasen. Erst soll die krebserregende Wirkung festgestellt werden, bevor es anschließend in die zweite Phase weiter geht. Damit dürften auch die 620 anhänglichen Verfahren gegen Bayer-Tochter Monsanto merklich an Schrecken verlieren. Das versetzte Investoren von Bayer heute in Kauflaune.

Ein Blick auf den Chartverlauf seit April 2015 offenbart aber ein schwaches Bild, die Aktie der Leverkusener gab von 146,45 Euro auf zuletzt einen Tiefstand von 58,34 Euro nach. Doch zum Jahreswechsel zeigt sich eine merkliche Abschwächung des Abwärtstrends. Seit Sommer kann sogar ein potenzieller bullischer Keil ausgemacht werden. Solche klassifizieren sich zwar noch durch sehr große Kursschwankungen. Die Aussage ist aber entgegen der Trendrichtung gerichtet und könnte bei erfolgreicher Auflösung des Keils der Bayer-Aktie wieder merklichen Aufschwung verleihen.

Massive Unterstützung um 60 EUR

Der Kapitalabfluss in der Aktie von Bayer spiegelt sich noch auch im aktuellen Kursverlauf wider. Doch zugleich liegt das Wertpapier auch auf einer großen technischen Unterstützung aus den Jahren 2008 bis 2011 auf, die für eine Stabilisierung sorgen dürfte und gute Handelsansätze bietet. Kurszuwächse bis in den Bereich von zunächst 68,33 Euro wären in den kommenden Wochen durchaus realisierbar. Spätestens an 75,00 Euro muss jedoch mit einem erneuten Dämpfer gerechnet werden.

Sollte Bayer jedoch am Ende der Woche wieder unter dem Niveau von rund 60,00 Euro notieren, dürften sich weitere Abgaben an die Jahrestiefs bei 58,34 Euro rasch anschließen. Jeder weitere Kursabschlag birgt das Risiko unverhältnismäßig hoher Verluste - Abschläge auf die nächstgrößere Unterstützung bei grob 55,00 Euro könnten dann die Folge sein.

Widerstände: 62,66; 63,57; 64,35; 65,00; 65,61; 67,50 Euro

Unterstützungen: 61,45; 60,10; 59,43; 58,34; 56,00; 55,00 Euro

Bayer in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 - 04.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

Bayer in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2013 - 04.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

