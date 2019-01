München (ots) - Er gilt als Hollywoods Lieblingsschurke und ist unvergessen als Kommandant in "Das Boot", sie brillierte u.a. in "Das Adlon - Eine Familiensaga" und "Türkisch für Anfänger" - bei "Wer weiß denn sowas?" treten die Schauspieler Jürgen Prochnow und Josefine Preuß am Montag zum Wettstreit um die richtige Beantwortung spannender Fragen an.



Mit Beauty und Style kennen sich die Moderatorin Vivian Geppert und das Model Stefanie Giesinger bestens aus. In Kai Pflaumes Quizshow bekommen sie es aber gleich mit zwölf unterschiedlichsten Kategorien zu tun. Am Dienstag, gibt es die Auflösung, ob sie auch bei "Wer weiß denn sowas?" eine gute Figur machen.



Musikalisch wird es in der Wochenmitte, wenn der Sänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze gegen die 80er-Jahre-Popikone Sandra Cretu antritt. Ob "Maria Magdalena" gegen "Dein ist mein ganzes Herz" punkten kann?



Die Schlager-Legenden Heino und Helmut Lotti kämpfen am Donnerstag um den Sieg und möglichst hohe Gewinne für ihre Unterstützer im Publikum. Zum Wochenausklang legen sich die TV-Juroren Jorge Gonzalez und Joachim Llambi an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton noch mal mächtig ins Zeug, wenn es darum geht, erstaunliche Antworten auf Fragen wie diese zu erraten:



Dürfen Supermarktkunden ein kaputtes Ei im Karton gegen ein anderes Ei austauschen?



a) Ja, wenn es sich um ein Ei desselben Herstellers handelt. b) Nein, das ist grundsätzlich nicht erlaubt. c) Nur, wenn es sich um Eier aus der gleichen Haltungsform handelt.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 7. bis 11. Januar 2019 im Überblick: Montag, 7. Januar - die Schauspieler Jürgen Prochnow und Josefine Preuß Dienstag, 8. Januar - die Moderatorin Vivian Geppert und Model Stefanie Giesinger Mittwoch, 9. Januar - die Sänger Heinz Rudolf Kunze und Sandra Cretu Donnerstag, 10. Januar - die Schlagerstars Heino und Helmut Lotti Freitag, 11. Januar - die TV-Juroren Jorge Gonzalez und Joachim Llambi



