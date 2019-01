Sinkende Zinsen und immer mehr widerstandsfähige Einzelwerte lassen den Dax nicht ins Leere fallen. Knapp über dem Niveau von 10.000 Punkten besteht eine reelle Chance auf einen mehrwöchigen Kursanstieg.

An den Kapitalmärkten findet eine Hausse statt, über die keiner spricht, die aber für die Börsen entscheidend ist: Amerikanische Staatsanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit sind in den vergangenen zwei Monaten um fünf Prozent im Kurs gestiegen. Die vielbeachtete Rendite der zehnjährigen Bonds, für professionelle Anleger eine der zentralen Kurven für die Bewertung von Geldanlagen, ist von 3,2 auf fast 2,5 Prozent zurückgegangen.

Die Angst vor steigenden Zinsen, die der Wirtschaft und den Unternehmen die Luft abschnüren könnten, war in den vergangenen Monaten das zentrale Argument der Skeptiker. Nun hat sich die Situation am langen Zinsende deutlich entspannt. Und auch am kurzen Ende sind die Renditen zurückgekommen; zweijährige Bonds bringen weniger als 2,4 Prozent. Die gefürchtete inverse Zinsstrukturkurve (bei der es für kürzere Anlagen mehr gibt als für längere) besteht damit immer noch nicht. Auch zehnjährige Bundesanleihen sind mitgezogen, die Rendite liegt hier mittlerweile nur noch bei 0,15 Prozent.

Die Entspannung bei den Zinsen ist vor allem auf die schwächeren Konjunkturaussichten zurückzuführen. Durch den Basiseffekt der letztjährigen Steuerreform in den USA, den Handelsstreit und nun auch die Folgen des Shutdowns im Haushalt wird die US-Wirtschaft Anfang 2019 deutlich am Schwung verlieren. Dazu kommen die Folgen des Crashs auf dem Ölmarkt, hier ist der Preis für ein Fass Brent in drei Monaten von 85 Dollar auf nicht viel mehr als 50 Dollar zusammengebrochen. Das trifft die USA als eines der größten Ölförderländer schwer.

Der Anstieg der Staatsanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...