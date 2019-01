Auch die Siemens Healthineers-Aktie konnte sich im Dezember der schlechten Marktstimmung nicht entziehen und musste Verluste hinnehmen. Der Weg zurück an das am 29. August bei 39,94 Euro markierte Allzeithoch wurde auf Höhe der 38,00-Euro-Marke abgebrochen und in der zweiten Dezemberhälfte erfolgte auch ein Rückfall unter die 50-Tagelinie.

Alle Versuche, den gleitenden Durchschnitt wieder zu überwinden, scheiterten bislang, sodass der Kurs in den letzten Dezembertagen auf 35,58 Euro zurückfiel. ... (Dr. Bernd Heim)

