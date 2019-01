Die Wiener Börse startet am 21. Jänner mit dem direct market und direct market plus ein niedrig reguliertes Marktsegment für kleine und mittlere Firmen (KMU). Acht bis zehn Aktiengesellschaften sollen im direct market plus zu Beginn gelistet sein. Das Investorennetzwerk startup300 hat seine Aktiennotiz bereits angekündigt, ...

