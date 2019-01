Frankfurt - Der Euro hat seine Gewinne am Freitag behauptet. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,1410 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte er noch unter 1,14 Dollar notiert.

Der Franken hat sich dagegen gegenüber dem Euro im Lauf des Tages weiter abgeschwächt. Aktuell kostet ein Euro 1,1264 Franken. Der Dollarkurs in Franken hat sich bisher kaum verändert und beläuft sich wie schon am Freitagmorgen auf 0,9872 Franken.

EUR/USD in trendloser Verfassung

Das Auf und Ab der letzten Tage bestätige erneut, dass der Euro-Dollar-Kurs in einer trendlosen Verfassung sei, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der ...

