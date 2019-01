Upon request by the issuer, long names for the following warrants issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC will change. The change will be valid as of January, 7, 2019. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Old Long Name / Symbol New Long Name / Symbol -------------------------------------------------------------- GB00BG5W0359 MINI L ELECTROLUX AVA 31 MINI L ELUXB AVA 31 -------------------------------------------------------------- GB00BG5TR132 MINI S ELECTROLUX AVA 51 MINI S ELUXB AVA 51 -------------------------------------------------------------- GB00BW6Q6186 MINI S ELECTROLUX AVA 47 MINI S ELUXB AVA 47 -------------------------------------------------------------- GB00BW00DV55 MINI S ELECTROLUX AVA 35 MINI S ELUXB AVA 35 -------------------------------------------------------------- GB00BVZW5918 MINI L ELECTROLUX AVA 13 MINI L ELUXB AVA 13 -------------------------------------------------------------- GB00BG5W3585 MINI L ELECTROLUX AVA 32 MINI L ELUXB AVA 32 -------------------------------------------------------------- GB00BW6NPQ76 MINI S ELECTROLUX AVA 42 MINI S ELUXB AVA 42 -------------------------------------------------------------- GB00BG5TQ498 MINI S ELECTROLUX AVA 50 MINI S ELUXB AVA 50 -------------------------------------------------------------- GB00BW6PRG74 MINI S ELECTROLUX AVA 46 MINI S ELUXB AVA 46 -------------------------------------------------------------- GB00BG5VST41 MINI L ELECTROLUX AVA 30 MINI L ELUXB AVA 30 -------------------------------------------------------------- GB00BVZZLM55 MINI S ELECTROLUX AVA 29 MINI S ELUXB AVA 29 -------------------------------------------------------------- GB00BW6NFQ78 MINI S ELECTROLUX AVA 39 MINI S ELUXB AVA 39 -------------------------------------------------------------- GB00BG5T3J36 MINI S ELECTROLUX AVA 48 MINI S ELUXB AVA 48 -------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 70 50. Nasdaq Stockholm AB