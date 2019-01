Der Kurs der Aktie Schlumberger steht am 04.01.2019, 02:32 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 38,15 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Schlumberger auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength ... (Jens Becker)

