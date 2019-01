NASDAQ100 - Russisch Roulette

Der Nasdaq-100 eröffnete gestern schwächer und gab im Anschluss weiter nach. Der Tagesschluss in der Nähe des Tagestiefs ist an und für sich bärisch zu interpretieren. Dies interessiert aber aktuell keinen mehr - 90 Minuten vor Börseneröffnung scheint wieder alles in Butter. Der Index wird wieder mehr als 100 Punkte höher getaxt. Das Risiko-Sentiment ist schon wieder deutlich ausgeprägter als noch gestern Abend.

Das kurzfristige Chartbild ist geprägt von Kurslücken in den vergangenen drei Handelstagen und derzeit keine große Hilfe. Um 14:30 Uhr werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Ob die sich abzeichnende euphorische Eröffnung an der Wall Street im Handelsverlauf wieder komplett abverkauft werden wird, oder ob sich die Anfangseuphorie im Handelsverlauf wird halten können ist derzeit nicht abzuschätzen. Zudem spricht Fed-Chef Powell um 16:15 Uhr.

Positionen im aktuellen Marktumfeld länger als ein paar Minuten zu halten ist vergleichbar mit Russisch-Roulette: Man weiß einfach nicht, was als nächstes kommt. In dem Sinne bietet es sich an, den Ball flach zu halten. Ich wünsche Allen Lesern ein Schönes Wochenende!

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2018 - 03.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 03.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

