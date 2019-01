Die Angebote gegenüber der Gemeinschaftswährung haben zum Ende der Woche zugenommen und so erreichte der EUR/USD sein neues Tagestief bei 1,1360. EUR/USD leidet unter NFP Daten Das Paar fiel weiter, nach dem klar wurde, dass in der US Wirtschaft im Dezember 312K neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, was besser war als die Prognose von 178K ...

Den vollständigen Artikel lesen ...