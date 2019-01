Rekord-Nachfrage: Gewebeimmobilien sind in Deutschland beliebt wie nie. Geht es nach Experten, hält die hohe Nachfrage auch im aktuellen Jahr an.

In Deutschland hat der Verkauf von Büros, Läden, Hotels und Lager-Immobilien 2018 so viel eingebracht wie nie zuvor. "Nach drei sehr guten Jahren mit jeweils deutlich über 50 Milliarden Euro Transaktionsvolumen wurde 2018 erstmals die 60-Milliarden-Euro-Schwelle durchbrochen und ein neues Allzeithoch aufgestellt", sagte Piotr Bienkowski, Deutschland-Chef des Immobilienberaters BNP Paribas Real Estate, am Freitag.

"Das außergewöhnliche Vorjahresergebnis wurde damit noch einmal um knapp sechs Prozent übertroffen." Auch die Immobilienberater ...

