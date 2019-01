Der AUD/USD baut einen Teil seiner anfänglichen Gewinne ab und so kommt es nach dem guten monatlichen US Arbeitsmarktbericht zu einer schnellen Kursumkehr von 15-20 Pips. Das Paar konnte sich in der Nacht vom fast 10-Jahrestief erholen, da der chinesische Caixin Dienstleistung PMI für Dezember besser als erwartet ausgefallen war. Hinzu kommt der Optimismus ...

