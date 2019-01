Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Währung hält an und so erreicht der EUR/USD sein Tagestief in der Mitte der 1,1300. EUR/USD Angebote mit starken NFP-Daten, Fokus auf Powell Das Paar hat seine Gewinne zur 1,1420 vollständig abgegeben, während die Nachfrage nach dem Greenback zulegt. Der Greenback profitiert von den guten US NFP Ergebnissen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...