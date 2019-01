Hamburg (ots) - 4. 1. 19 - Treibgut der über Bord gegangenen Container des Containerschiffes MSC Zoe erreicht inzwischen auch deutsche Strände. So wird auf Borkum Verpackungsmüll angespült. Unter den etwa 270 verlorenen Containern befindet sich mindestens einer mit Gefahrengut, dem Bleichmittel Dibenzoylperoxid. Die Mehrzahl der Container werden derzeit noch gesucht.



