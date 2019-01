Mainz (ots) - Montag, 7. Januar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Günstiger Lebensabend im Ausland - Zum Ruhestand raus aus Deutschland Putenmedaillons mit Curry-Risotto - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Notstand auf Kinderintensivstation - Mangel bringt Ärzte zur Verzweiflung



Gast: Heino Ferch, Schauspieler







Montag, 7. Januar 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Vogelzählung in Hamburg - Amsel, Drossel, Fink und Star Expedition Deutschland: Gablingen - Männerrund in der "Teestube" Deutsche Auswanderer in China - Weinhändler in Qingdao







Montag, 7. Januar 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn



Grüne bringen sich in Stellung - Herausforderungen 2019 Russisch-Orthodoxe feiern Weihnachten - Gespaltene Kirche Fröhlich fasten - Susanne Fröhlich mit Tipps zu Gast Wer gewinnt die Golden Globes? - Oscars Vorboten







Montag, 7. Januar 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Verleihung der Golden Globes - Gala-Abend in Los Angeles Nominierung für Daniel Brühl - Vorfreude vor der Globe-Verleihung Die schönsten Teppich-Roben - Ahas und Najas







Montag, 7. Januar 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Ruhestand im Ausland - Auch mit weniger Rente



4,9 Millionen deutsche Rentner leben unterhalb der Armutsgrenze. Laut einer Studie wird bis 2036 jeder fünfte 67-Jährige in Deutschland von Altersarmut betroffen sein. Kein Wunder, dass sich immer mehr Deutsche überlegen, ihren Ruhestand in preiswerteren Ländern zu verbringen. Gerade Länder wie die Türkei oder Bulgarien bieten auch bei kleiner Rente gute Lebensstandards. Gut, dass die Deutsche Rentenversicherung ihre Zahlungen prinzipiell in alle Länder der Welt überweist - so kann jeder seinen Alterswohnsitz frei wählen. Allerdings sollte der Traum vom Auswandern gut vorbereitet werden, denn neben einer neuen Umgebung, der neuen Sprache und dem Abstand zur Familie lauern auch einige finanzielle Fallstricke. So kann es bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente zu Kürzungen kommen. Bei der Riester-Rente drohen eventuell Rückzahlungen. Hinzu kommt, dass im Ausland die Rente unter Umständen voll besteuert wird. Weiteres Problem: Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet Kosten im Ausland oftmals weniger oder gar nicht. Worauf man achten sollte und wie man Fallen vermeidet, zeigt der WISO-Tipp.



Weitere Themen: Neues Verpackungsgesetz - Experten üben Kritik Betrug bei eBay - Wie kann ich mich schützen? Fitnessstudios im Test - Gute Vorsätze



