Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Alibaba, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 04:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 114,76 USD.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Alibaba in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor ... (Jens Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...