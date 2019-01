Der Streit um die Mauer der USA zur mexikanischen Grenze geht weiter. Auch ein Spitzentreffen von Republikanern und Demokraten, das zum Ende des Haushaltsstreits führen sollte, blieb ohne Erfolg.

Der "Shutdown" in den USA geht in die dritte Woche: Ein Spitzentreffen von Demokraten und Republikanern mit US-Präsident Donald Trump blieb am Freitag ohne Durchbruch, damit ist ein Ende des Haushaltsstreits weiter nicht in Sicht. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte nach dem Gespräch im Weißen Haus, Trump habe mit einem "Shutdown" in nie dagewesener Länge gedroht. "Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...