Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist die Frage der nächsten Kanzlerkandidatur der Union noch nicht entschieden. Annegret Kramp-Karrenbauer habe als Parteivorsitzende "sicherlich den Erstzugriff", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

Auf die Nachfrage, ob ihr unterlegener Mitbewerber Friedrich Merz aus dem Rennen sei, antwortete Kretschmer: "Das würde ich so nicht sagen." Die Union entscheide als demokratische Partei gemeinsam, wer die Union in die nächste Bundestagswahl führe. "Der Zeitpunkt dafür", so Kretschmer, "ist noch nicht gekommen."