Die mobile Digitalelite liebt die Applaus-Schleife ihrer Foren und Konferenzen so sehr wie der zwangsimmobile Facebooker den Dauerzuspruch seiner Peer-Group. Die Konsequenzen? Nicht schön.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich am Anfang eines jeden Jahres immer besonders schlecht. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens weil ich weiß, dass der Jahrmarkt der Eitelkeiten schon wieder von vorn los geht. In zwei Wochen, mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos, beginnt es sich wieder zu drehen, das Karussell der Foren, Konferenzen und Festivals, auf denen die immer gleichen Globalathleten und Techkosmopoliten, Politikschausteller und Gelddiplomaten sich wechselseitig ihrer Internationalität und Weltoffenheit, ihrer Bedeutung, Aufsteigerei und Vordenkerschaft versichern - damit die Welt bei aller Disruption möglichst bleibt wie sie ist: ein Tummelplatz des Ehrgeizes und Imponiergehabes, der Durchsetzung von Macht und von (nationalen) Sonderinteressen.

Man trifft bei diesen Konferenzen lauter Dampfplauderer des Zeitgeistes an - Notare des Gegenwärtigen, die mit Emphase das Offensichtlichste und Selbstverständlichste vortragen, wenn überhaupt. Denn oft genug wird auch nur geraunt, etwa dass Europa den Anschluss zu verlieren droht, Trump den Welthandel aufs Spiel setzt oder die digitale Revolution das Leben der Menschheit auf den Kopf stellt. Dabei hauen sich die Besucher der Consumer Electronics Show (Januar) und der SXSW Conference (März), der re:publica (Mai) und Dmexco (September) vor allem das Banalste mit ausreichend Ausrufezeichen um die Ohren - und sie gleichen darin Teenagern, die im Louvre ein Selfie mit der Mona Lisa anfertigen, um der Welt ein "Echt krass!!" zuzurufen.

Anders als die meisten von sich annehmen, treffen die Pioniere der Menschheit bei diesen Konferenzen durchaus nicht ein, um sich mit der behaupteten Wucht der Veränderungen und Herausforderungen den Trägen, Lahmen und Mediokren als "Leader" in der Not oder auch nur als Vorarbeiter zur Behandlung ihrer Banaldiagnosen zu empfehlen. Wer sein Lot nicht tief genug fallen lassen kann, taugt vielleicht zum TED-Lautsprecher, aber nicht zum Lotsen, zum parapopphilosophischen Keynote-Performer mit Mundmikrofon, aber nicht zum Aufklärer und Reformer, geschweige denn Weltveränderer.

Statt dessen hat sich eine globale Dreiviertelintelligenz auf diesen Konferenzen nun schon so lange zu ihrer globalen Dreiviertelintelligenz beglückwünscht, bis endlich ein globales Netzwerk der Dreiviertelintelligenten entstanden ist - eine institutionalisierte Macht der globalen Dreiviertelintelligenz, die sich kraft der Riten und Rhythmen ihrer "Summits" besonders hoch - und politisch korrekt - gehandelte Güter wie Kreativität und Gipfelstürmerei, Erfolg und Ambition, Diversität und Leistungsbereitschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...