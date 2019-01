Polestar zeigt ein erstes Teaserfoto zu seinem ersten vollelektrischen Modell, das "in den kommenden Wochen" vollständig enthüllt werden soll. Zudem nennt Volvos Performance-Marke erste Eckdaten des Polestar 2: Demnach werde die Elektro-Limousine über eine Leistung von rund 294 kW verfügen. Die Reichweite soll bei rund 300 Meilen (etwa 483 Kilometer) liegen. Anbieten will Polestar den Stromer in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...