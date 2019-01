Eine Braunkohle-Grube spaltet Welzow: Einerseits ist Kohlestromversorgung ein Klimakiller, andererseits gehört die Braunkohle zur Identität der Stadt.

Der tägliche Weg zu seinem Arbeitsplatz ist für Stefan Gaebel holprig. Mit Kollegen sitzt er immer zu Schichtbeginn in einem Mannschaftstransportwagen, der über Sandhügel und durch tiefe Spurrillen steuert. Es ruckelt. Weit und breit sind kein Baum und kein Haus zu sehen. Nach der Fahrt durch das unwegsame, einsame Gelände ohne Straßen im Süden Brandenburgs ist er am Ziel: Der 36-Jährige befindet sich in einer Braunkohle-Grube in rund 45 Metern Tiefe.

Der Wind pfeift. Ein riesiger Bagger steht in dem Tagebau. Der Bagger ist 243 Meter lang und 63 Meter hoch. Die Schichtarbeiter wirken im Vergleich dazu winzig. Über Lautsprecher tönen Ansagen über den Tagebau Welzow-Süd hinweg. Das immense Bagger-Schaufelrad räumt im Lausitzer Braunkohlerevier Sand und Erde beiseite - in der Fachsprache heißt dieser Gruben-Bereich Vorschnitt.

Die Arbeiter wollen auf das stoßen, was der Region seit mehr als 150 Jahren Arbeitsplätze und Auskommen bringt - Braunkohle. Gaebel arbeitet auf dem Bagger an einer Verladestelle, wo die weggeschaufelte Erde auf ein Förderband fällt. Er fühlt sich wohl, seinen Job mag er. "Ich kann draußen arbeiten, und der Zusammenhalt hier ist sehr groß", sagt der sportliche Mann.

Wenn er an der Tagebaukante in die Weite der gigantischen Grube mit ihren Sandhügeln blickt, kommt er ins Schwärmen. "Ich habe Hochachtung vor der technischen Leistung."

Braunkohle gehört zur Identität

Die kleine Stadt Welzow mit rund 3500 Einwohnern, in der Gaebel seit Kindheitstagen lebt, liegt in direkter Nachbarschaft. "Stadt am Tagebau" ist auf Schildern an den Ortseingängen zu lesen. Ein Besucher-Zentrum informiert über die Kohle, Touristen können Touren in das Revier buchen. Viele Einwohner arbeiten "in der Kohle", wie sie es selbst bezeichnen. Sie sind stolz auf ihren Beruf. Die Braunkohle gehört zu ihrer Identität. Die Industriejobs sind gut bezahlt.

Kommt man mit Welzowern ins Gespräch, kann gefühlt beinahe jeder in seiner Familie jemanden aufzählen, der in der Braunkohlenindustrie beschäftigt ist oder es einst war. So geht es vielen kleinen Orten und Städten in der Lausitz, die im zweitgrößten Braunkohlerevier Deutschlands liegen.

"Wir sind besonders von der Braunkohle geprägt", sagt Welzows Bürgermeisterin Birgit Zuchold. Vom stärksten Industriezweig in der sonst strukturschwachen ostdeutschen Gegend leben nicht nur die Kohlekumpel. Auch Handwerksbetriebe und Dienstleister seien auf die Aufträge des Tagebaubetreibers angewiesen, zum Beispiel der Erd- und Rohrleitungsbau, Maler-, Heizungs- sowie Sanitärfirmen und viele Unternehmen mehr, ergänzt Zuchold.

Selbst Bäcker und Gastronomie mit Mittagstisch haben dadurch Kundschaft. Doch gerade dass Welzow so stark an dem fossilen Energieträger hängt, bringt seit Jahren zugleich Unsicherheit in die kleine Stadt. Das Gefühl, mit dem jeder in gewissem Maße leben muss, hat in Welzow - anders als früher - stark mit der Braunkohle zu tun.

Braunkohle als Klimakiller

Die Bundesregierung plant aus Klimaschutzgründen schrittweise aus dem Verstromen von Kohle - also Braun- wie Steinkohle - in Deutschland auszusteigen. Wann genau Schluss sein soll, ist aber noch offen. Braunkohle ist wegen des hohen Kohlendioxid-Ausstoßes beim Stromerzeugen klimaschädlicher als andere Energieträger.

Der Rückzug aus der Kohle soll helfen, die Klimaziele zu erreichen, die sich Deutschland gesteckt hat und bei denen das Land ohnehin schon hinterherhinkt. Gut 22 Prozent der Bruttostromerzeugung in Deutschland entfielen, so rechnet das Bundeswirtschaftsministerium vor, 2017 auf die Braunkohle.

"Welzow würde aussterben"

Was würde eine ganz abrupte Abkehr für die Stadt bedeuten? Grubenarbeiter Gaebel antwortet kurz und knapp: "Welzow würde aussterben. Viele würden wegziehen." Eine vom Bund eingesetzte Kommission - der Name: "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" ...

