Die Gelbwesten-Bewegung konnte am Samstag weniger Demonstranten mobilisieren als zuletzt. Dennoch kam es zu einer Konfrontation mit der Polizei.

Mit deutlich weniger Teilnehmern als in den vorangegangen Wochen ist die Gelbwesten-Protestbewegung in Frankreich am Samstag ins neue Jahr gestartet. Fernsehbilder zeigten, wie die Polizei während einer kurzen Konfrontation in Paris Tränengas auf Demonstranten ...

