Noch immer harren die Migranten im Mittelmeer auf Rettungsschiffen aus. Die Bundesregierung würde sie aufnehmen - drängt aber auf eine europäische Lösung.

Für die von deutschen Hilfsorganisationen im Mittelmeer geretteten Migranten ist weiter kein Ende der Hängepartie in Sicht. Die Bundesregierung sei zur Aufnahme der Menschen bereit - allerdings im Rahmen einer "breiten europäischen Verteillösung", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag in Berlin. Die Schiffe von Sea-Watch und Sea-Eye harren derzeit vor der Küste Maltas aus. An Bord sind insgesamt 49 Migranten, darunter auch Kinder.

"Insgesamt ist die Lage an Bord mittlerweile sehr angespannt", sagte Ruben Neugebauer, Sprecher der Organisation Sea-Watch. "Das Land ist zum Greifen nah, dennoch hat die Europäische Union 49 Menschen seit zwei Wochen in Geiselhaft genommen." Sea-Watch hatte 32 Migranten bereits kurz vor Weihnachten aufgenommen. Zudem wartet ein Schiff der Regensburger Organisation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...