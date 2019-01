Motorradbauer Harley-Davidson steht im Zentrum des Zollstreits zwischen den USA und Europa. Nun will sich das Unternehmen internationalisieren - und könnte damit treue Fans verschrecken.

Als Bernie Shankman das erste Mal auf eine Harley-Davidson kletterte, hieß der Präsident der USA Franklin D. Roosevelt. Das Land arbeitete sich langsam aus der Großen Depression heraus, die Gallone Benzin kostete weniger als 20 Cent, und das ferne Europa steuerte auf den Zweiten Weltkrieg zu. Shankman war im Sommer 1939 16 Jahre alt, sein Cousin war mit dem Motorrad zum Gemischtwarenladen seines Vaters gekommen und nahm den Teenager mit auf eine Ausfahrt ins Umland der Hauptstadt Washington. Es war der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft.

Die hat Shankman bis heute nicht aufgegeben. Zwar hat ihn sein Arzt vor Kurzem überzeugt, auf ein Modell mit drei Rädern umzusteigen. Doch noch immer ist der 95-Jährige regelmäßig auf den von dichten Wäldern gesäumten Pisten im US-Bundesstaat South Carolina unterwegs. In den vergangenen Jahrzehnten besaß er Maschinen verschiedener Fabrikate, aber keine Marke hat in seinem langen Leben eine ähnliche Rolle gespielt wie Harley-Davidson. Im Weltkrieg diente er auf einem Motorrad des Herstellers als Aufklärer, später fuhr er mit seiner Frau im Seitenwagen quer durch die USA. "Das Motorengeräusch ist einmalig", schwärmt Shankman, der einem der vielen Harley-Clubs angehört, die es im ganzen Land gibt. "Dagegen klingt alles andere wie eine Nähmaschine."

Es sind Geschichten wie diese, die den Mythos Harley seit Jahrzehnten fortschreiben und den Zweiradbauer aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin zu einem der amerikanischsten Unternehmen überhaupt gemacht haben. Spätestens seit Peter Fonda und Dennis Hopper vor fast 50 Jahren im Kultfilm "Easy Rider" auf umgebauten Harleys über die Highways bretterten, kann es der Biker an ikonischer Kraft mit dem Cowboy in der Prärie aufnehmen. Beide stehen für Freiheit, Individualismus, Grenzerfahrungen - und damit für den amerikanischen Traum.

Patriotisch unterwegs

Dessen motorisierte Verkörperung gefährdet nun ausgerechnet jener Mann, der angetreten ist, Amerika wieder groß zu machen. Die Handelspolitik von Präsident Donald Trump trifft Harley-Davidson gleich doppelt. Höhere Importzölle auf Aluminium und Stahl verteuern die Produktion in den USA, die von der Europäischen Union im Gegenzug angehobenen Einfuhrabgaben für US-Motorräder erschweren den Absatz auf wichtigen Auslandsmärkten.

Harley-Davidson ist zwischen die Fronten geraten und reagiert darauf mit einem der größten Umbauprogramme der Unternehmensgeschichte. Es soll den Motorradbauer moderner und globaler machen - und könnte den uramerikanischen Konzern so zu einem Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten machen. Das ist ein riskanter Weg. Denn gerade den Stammkunden des Motorradbauers sind dessen Wurzeln wichtig. "Ein amerikanisches Motorrad zu fahren zeigt starken Patriotismus", erklären die Hells Angels ihre Vorliebe für die Erzeugnisse des Unternehmens aus Wisconsin. Und nehmen nur Biker auf, die Harleys fahren.

Doch ausgerechnet in den USA schwächelt das Geschäft schon länger. Zwar verkauft der Konzern die meisten Motorräder weiterhin auf seinem Heimatmarkt, im dritten Quartal ging der Absatz hier im Vergleich zum Vorjahr jedoch um mehr als 13 Prozent zurück. Die Marke ist in die Jahre gekommen, jeder zweite Fahrer in den USA ist heute älter als 50. Neues Wachstum könnte das Unternehmen vor allem in Asien finden, doch die dicken Harleys haben im engen Gewirr der dortigen Metropolen einen schweren Stand. Sie wurden schließlich für den Highway entworfen.

"Wir sehen uns Wachstum derzeit vor allem international"

Marc McAllister sieht in Asien dennoch beste Chancen - und nicht nur dort. "Wir sind als Marke eine Ikone, damit sind wir immer in einer guten Position", ...

