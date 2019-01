FMC hat in den ersten 9 Monaten 8,3% weniger umgesetzt, 75,7% mehr verdient. Geholfen hat ein Sonderertrag von 830 Mio € aus Veräußerungen im Versorgungsmanagement. Auf bereinigter Basis ist der Gewinn um 10,1% gestiegen. Belastet hat vor allem ein schwaches DialyseGeschäft in Nordamerika. Der Umsatz schrumpfte um 12% auf 8,6 Mrd €. Zudem verzögert sich die Übernahme von Nxstage Medical, die Geräte für die Heimdialyse anbietet. Hinzu kamen Abschreibungen in Argentinien, Rückstellungen für einen ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...