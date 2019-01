Baierbrunn (ots) - Diabetes kann zu einer Reihe Folgeerkrankungen führen - zum Beispiel an Herz, Augen, Füßen, Nerven oder Nieren. Jeder dritte Diabetiker in Deutschland (33,5 Prozent) hat bereits solche Folgekrankheiten, wie eine repräsentative GfK-Umfrage für das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" ergab. Und fast jedem Zweiten mit Diabetes (48,5 Prozent) macht die Angst vor (weiteren) Folgeerkrankungen oft zu schaffen.



Die repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" wurde von der GfK Markforschung Nürnberg bei 123 Diabetikern ab 14 Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 12. Oktober bis 5. November 2018.



