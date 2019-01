US-Unterhändler reisen kommende Woche nach China, um Lösungen im festgefahrenen Handelsstreit zu finden. Die weltweite wirtschaftliche Abkühlung erhöht den Druck - auf beiden Seiten.

Seit Monaten wird im Handelsstreit zwischen den USA und China gepokert - mit globalen Folgen. Je länger die beiden wichtigsten Wirtschaftsmächte ihre Muskeln spielen lassen, desto länger müssen Unternehmen und Konsumenten leiden. Die neuen Zölle treiben die Kosten in die Höhe - in China, in den USA und indirekt auch im Rest der Welt. Die Finanzmärkte werden zunehmend nervös. Genau das könnte laut Experten nun aber dazu beitragen, dass sich die Kontrahenten wieder an einen Tisch setzen.

"Die USA und China haben ein großes gemeinsames Interesse, eine Einigung zu erzielen. Denn nur so können sie den für beide schädlichen Negativtrend in der Wirtschaft und beim Anlegervertrauen stoppen", sagt der Handelsexperte Eswar Prasad von der Cornell University im US-Staat New York. Die ökonomischen Risiken "könnten eine Verhandlungslösung begünstigen" und die Chinesen zu marktwirtschaftlichen Reformen bewegen, sagt auch Wang Yong von der Universität Peking.

Trotzdem dürfte es keineswegs einfach werden, die Differenzen zu überbrücken. Denn US-Präsident Donald Trump fordert nicht nur einen besseren Zugang zum chinesischen Markt für US-Produkte - und damit letztlich eine ausgewogene Handelsbilanz zwischen den beiden Staaten. Er und viele andere werfen China auch vor, den Wettbewerb mit unlauteren Methoden zum eigenen Vorteil zu verzerren, etwa indem es Geschäftsgeheimnisse von ausländischen Unternehmen an sich reiße.

Für die kommende Woche wird immerhin eine Wiederaufnahme der Gespräche erwartet. Gao Feng, ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, sagte vor wenigen Tagen, beide Seiten stünden in telefonischem Kontakt und hätten "spezielle Vorbereitungen für persönliche Treffen" getroffen. ...

