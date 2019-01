Unterföhring (ots) -



Spektakuläres Länderduell bei der "Promi-Darts-WM 2019" auf ProSieben! Am Ende eines spannungsgeladenen Finales triumphierten Schauspieler Jimi "The blue Arrow" Blue Ochsenknecht und der deutsche Darts-Profi Max "Maximiser" Hopp über das niederländische Favoritenteam, den Gewinner der Darts WM 2019, Michael van Gerwen, und HSV-Legende Rafael "The Finisher" van der Vaart. Zuvor hatten die beiden charismatischen Promi-Profi-Paarungen bereits Darts-Größen wie Phil Taylor, Peter Wright, Gary Anderson und Raymond van Barneveld auf ihre Plätze verweisen können. Gute 11,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten das Live-Spektakel am Samstagabend auf ProSieben.



"Wir haben versucht, alles entspannt und locker anzugehen", sagte Jimi Blue Ochsenknecht im Anschluss an seinen furiosen Sieg, "und das hat dann tatsächlich auch ganz gut funktioniert". Anerkennende Worte fand er für seinen Teampartner Max Hopp: "Die Chemie hat gestimmt. Wir haben uns einfach gut verstanden." Max "Maximiser" Hopp bestätigt: "Wir waren Gruppenletzter, aber wir haben Kampfgeist bewiesen, sind ein Team geworden und am Ende Weltmeister!"



