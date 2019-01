Anleger sorgen sich um das künftige Wachstum. Deshalb sind sie vorsichtig bei Aktien - und blicken gespannt auf die nächsten Wirtschaftsdaten.

Die erste und kurze Handelswoche des neuen Jahres an den Aktienbörsen schloss sich nahtlos an den verlustreichen Dezember an. Deutliche Kurserholungen am Freitag von bis zu zwei Prozent bei wichtigen Länderindizes konnten die Sorgen nicht zerstreuen. Entlastend wirkten immerhin aktuelle US-Arbeitsmarktdaten und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im schwelenden Handelsstreit.

Grundsätzlich schwer wiegen jedoch die gewachsenen Ängste vor einer abflauenden Weltkonjunktur. Dazu kommen schlechte Unternehmensmeldungen. Die Aktie des Smartphone-Produzenten Apple beispielsweise musste einen Mini-Crash verdauen, der auf den gesamten amerikanischen Markt wirkte.

Die Liste negativer Einflüsse ist damit nicht erschöpft. Auf ihr stehen auch die neuen Verspannungen im Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea, die Folgen des Haushaltsstreits in Übersee sowie der von Donald Trump angezettelte Handelsdisput mit der Regierung in Peking. Verschiedene Probleme in der Eurozone wie der Brexit gehören ebenfalls zu dieser Aufzählung.

Alles diese Faktoren machen die Konjunkturfrage zum zentralen Thema. Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, denkt über die Folgen für die Unternehmen nach: "Während der Konsens für 2019 sowohl in Europa als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...