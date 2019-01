Am Aktienmarkt ist die Freude wieder zurückgekehrt. Die Kurstafeln leuchten in grüner Farbe und der DAX gewinnt deutlich. Dabei wurde am Donnerstag noch Trübsal geblasen, weil der Konzern Apple eine Umsatzwarnung abgab. Doch so schnell kann die Stimmung drehen, wenn ein Markt stark überverkauft ist. Ein kleiner Funke reicht dann aus, um eine Rallye auszulösen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...