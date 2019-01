Dass die Bahn wieder einmal Verspätung hatte, wäre eigentlich kaum der Rede wert, diesmal jedoch mit einer Entschuldigung. Der Schnee von gestern im süddeutschen Raum - geschenkt. Aber, immerhin machte Tübingens OB Boris Palmer dadurch in "seinem" Tübingen am Hauptbahnhof folgende Erfahrung und ließ Interessierte via Facebook daran teilhaben:

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...