In der letzten Minute bzw. am letzten Handelstag der schon kurzen ersten DAX-Woche im neuen Jahr schafften wir den Sprung in die Gewinnzone. Damit ist der DAX-Future zum Jahresstart fester gewesen und konnte sich im Chartbild erst einmal festigen. Was bedeutet dies genau? Chartanalyse des DAX-Futures zur Kalenderwoche 2 / 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...