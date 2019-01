Carrefour ist im 3. Quartal wieder stärker gewachsen. Bereinigt um Veränderungen der Ladenfläche (Like for Like) und Wechselkursveränderungen stieg der Umsatz um 2,1% auf 21,1 Mrd €. In Frankreich zogen die Verkäufe auf dieser Basis um 1,6% an. Auch die Umsatzentwicklung in Brasilien (+5,1%) war erfreulich, während die Entwicklung in Italien enttäuschte. Zum Gewinn machte der Konzern keine Angaben. Durch die fortlaufende Erweiterung des Omnichannel-Angebots stieg der Umsatz im E-Commerce-Bereich ... (Volker Gelfarth)

