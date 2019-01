Der koreanischen Finanzaufsicht zufolge ist das Risiko einer Rezession gestiegen.

Das Risiko einer globalen wirtschaftlichen Rezession wächst angesichts der lang anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China und der Verschärfung der monetären Bedingungen in der ganzen Welt, sagte Südkoreas oberste Finanzaufsichtsbehörde am Mittwoch, wie die staatliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Choi Jong-ku, Vorsitzender der Financial Services Commission (FSC), machte auf einer Sitzung entsprechende Bemerkungen. "Auf der ganzen Welt wächst die Besorgnis über eine wirtschaftliche Rezession", sagte Choi auf dem Treffen. Eine weltweite Rezession würde für Südkorea ein großes Risiko darstellen - ein Land, welches seit Langem auf den Export von Halbleitern, Autos und petrochemischen Produkten angewiesen ist. Südkoreas Wirtschaft dürfte in diesem Jahr ein leichtes Wachstum seiner Investitionen verzeichnen, aber der Export und das ...

