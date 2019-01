"Märkische Oderzeitung' zu Streik Berliner Flughäfen:

"Und dabei dürfte es in Sachen Störungen des Flugverkehrs in diesem Jahr nicht bleiben. Längst nicht nur wegen Tarifauseinandersetzungen, die in dieser Woche mit Streiks des spanischen Kabinenpersonals bei Ryanair weitergehen. Ein ungeordneter Brexit Ende März würde auch den europäischen Flugverkehr gehörig durcheinander wirbeln. Und der Mangel an Fluglotsen wird angesichts bevorstehender Pensionierungen auch immer größer und damit gefährlicher."/yyzz/DP/he

