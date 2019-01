"Volksstimme" zu Protesten in Frankreich:

"Die "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich mit ihren durchaus berechtigten Forderungen werden durch die Gewaltexzesse diskreditiert. Sie schlagen in eine Bedrohung der Stabilität des französischen Staates um. Keine Zugeständnisse der Regierung, keine Festtage und keine Wetterkapriolen konnten die spontane Bewegung, die auch anderswo Sympathien findet, bisher eindämmen. Die Lage erinnert an 1968, als in Folge der schweren inneren Unruhen das System de Gaulle gestürzt wurde. Das sollte sich im Falle des amtierenden Präsidenten Macron niemand wünschen, dem etwas an Europa liegt. Müsste er das Handtuch werfen, drohte Frankreich ein politisches Chaos, das schlimmstenfalls Nationalisten-Chefin LePen an die Macht bringen könnte. Zu einer Zeit, in der die Briten absehbar gesetzlos mit der EU brechen werden und zudem Europawahlen anstehen, wäre das Gift für die Gemeinschaft - mit garantiert zerstörerischer Wirkung."/yyzz/DP/he

