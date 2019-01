"Süddeutsche Zeitung" zu nützlichen Idioten:

"In Deutschland hält sich die Gesundheitspolitik oft nicht an das, was sich aus diversen Schaden-Nutzen-Bilanzen ablesen lässt. Es ist peinlich für ein Land, das sich als Kernland der Aufklärung versteht und ständig betont, Bildung sei seine wichtigste Ressource, wie wissenschaftsfern und anti-aufklärerisch hier oft in Gesundheitsfragen vorgegangen wird - während esoterische Verfahren wie Homöopathie, anthroposophische Medizin und Pflanzenheilkunde als "besondere Therapierichtung" unter staatlichem Artenschutz stehen und sich nicht in seriösen Studien beweisen müssen."/yyzz/DP/he

AXC0018 2019-01-07/05:35