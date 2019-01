Die FDP ist traditionell am Dreikönigstag ins politische Jahr gestartet. Parteichef Christian Lindner stellte seine Ideen für eine "Agenda für die Fleißigen" vor.

Der erste starke Slogan an diesem Tag liberaler Selbstvergewisserung kam vom Parteinachwuchs. Vor dem Stuttgarter Opernhaus hatten die Jungen Liberalen (JuLis) ein Plakatwände mit Südsee-Optik aufgestellt und einen ziemlich mitgenommen aussehenden Gummi-Schwan in den Nieselregen gesetzt. "Keine Palmen nördlich von Stuttgart!", stand auf dem Plakat. Eine klare Botschaft an die Mutterpartei: Kümmert euch mehr ums Klima, überlasst das Feld nicht den Grünen! Und eine Steilvorlage, die Christian Lindner drinnen im Opernhaus wenig später allzu gerne aufnahm.

Man sei ja bereits im 153. Jahr, in dem sich Liberale an Dreikönig zum "Familientreffen" in Stuttgart träfen, erinnerte der baden-württembergische FDP-Chef Michael Theurer zu Beginn. Für die Gestaltung der Bühne allerdings hatte sich die Parteiführung mal wieder etwas Neues überlegt, ein paar Hocker und Bänke hingestellt, und neben den Rednern noch weitere Personen dort platziert, um die Vielfalt der Partei zu zeigen: etwa ein 18-jähriges Neumitglied, die JuLi-Spitzenkandidatin für die Europawahl und eine erfolgreiche FDP-Bürgermeisterin aus Ostdeutschland. Und so saßen insgesamt sieben Männer und neun Frauen auf der Bühne. Hier also stimmte bei der FDP ausnahmsweise einmal das Geschlechterverhältnis.Keine FantastereienTheurer setzte zum Auftakt gleich einen Ton des Austeilens, dem auch die anschließenden Redner folgen würden. "Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine Boom-Bremse", sagte Theurer und kritisierte ihre schlechte Wirtschaftsbilanz als saarländische Ministerpräsidentin. "Des muscht erstmal hinbringe", verfiel er kurz ins Schwäbische. In Zeiten deutschlandweiten Wachstums sei die Wirtschaft im Saarland geschrumpft.

Das politische Jahr 2019 wird richtungsweisend, das ist auch beim Jahresauftakt der FDP zu spüren. Im Herbst stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. In Bremen wird im Mai gewählt. Zeitgleich findet auch die Europawahl statt. Und so sprach vor dem Parteichef noch Nicola Beer, die Generalsekretärin und seit kurzem außerdem designierte Spitzenkandidatin für die Europawahl.Beer kritisierte Union und SPD, dass sie mit dazu beigetragen hätten, dass sich die EU zu einem "technokratischen Projekt" entwickelt habe. Vor allem in ...

