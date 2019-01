Moneycab.com: Herr Prader, welches Fazit ziehen Sie nach 150 Jahren Lienhardt & Partner?

Duri Prader: Unser Haus ist wie ein ungeschliffener Diamant. Bereits wertvoll, aber noch mit sehr viel Potential. Nach 150 Jahren präsentiert sich unsere Bank als junges, kerngesundes Unternehmen, das äusserst optimistisch in die Zukunft blickt.

10 Jahre nach der Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich gerade die kleinen Schweizer Privatbanken sehr gut geschlagen. Ist eine Kernkapitalquote von mehr als 20 Prozent ein Muss für Privatbanken?

Alle Banken, die nicht systemrelevant sind, müssen sorgsam mit ihrem Kapital umgehen. Sie können nicht Kopf und Kragen riskieren, weil sie in der Krise nicht vom Staat gerettet werden. Wie hoch die Kernkapitalquote über dem gesetzlichen Minimum liegen soll, muss jedes Institut selber wissen. Wir sind komfortabel mit Kapital ausgestattet. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden keine Zweifel an der Qualität der Bilanz haben. Aussagekräftiger als die Kernkapitalquote ist aus unserer Sicht aber das Leverage Ratio. Es besagt, vereinfacht ausgedrückt, wieviel hartes Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme zur Verfügung steht. Oder umgekehrt formuliert: wieviel Fremdkapital eine Bank bei ihrer Geschäftstätigkeit einsetzt. Bei uns beträgt diese Zahl rund 11% beziehungsweise 89%, was für eine Bank mit einem Hypothekarportfolio sehr hoch ist. Die Grossbanken kommen auf circa 4% beziehungsweise 96%, die Zürcher Kantonalbank auf etwa 7% respektive 93%. Dieser Wert ist viel einfacher zu verstehen und zu werten als die risikogewichtete Kernkapitalquote.

In Ihrem Anlagebrief gehören Sie zur Minderheit, die Rohstoffe, insbesondere Gold, empfiehlt. Warum?

Gold ist zwar ertragslos, hat aber die Qualität einer Ersatzwährung. Sollten die Anleger zukünftig vermehrt wieder den Zentralbanken das Vertrauen entziehen, dann könnte Gold ein sicherer Zufluchtsort sein. Das ist nicht unser Hauptszenario, aber durchaus denkbar.

Mit seinem "Grand Prix Anlage" hat Lienhardt & Partner eine Art Halbautomaten fürs Anlegen entwickelt. Sehen Sie ähnlich wie das VZ regelbasiertes Anlegen als ideal an?

Bei Grand Prix Anlagen, die wir im Vorsorgebereich einsetzen, werden die Anlagen nicht nur nach quantitativen, sondern auch nach qualitativen Aspekten ausgewählt. Nur die quantitativen Elemente sind regelbasiert. Sowohl bei der Auswahl der Fonds als auch beim Fondstausch entscheidet letztlich der Mensch. Insofern ist Grand Prix Anlegen kein "Halbautomat". Für den Kunden hat das Produkt aber entscheidende Vorteile: Der Kunde weiss, dass die Anlagen laufend überwachen werden. Er hat Transparenz - nicht nur über die gekauften, sondern auch über die konkurrierenden Anlagen. Er erhält einen detaillierten und begründeten Vorschlag zum kostenlosen Fondsaustausch. Wenn er widerspricht, wird der Austausch nicht vorgenommen.

Wie oft treffen Sie sich mit den externen Anlageberatern des "Grand Prix" FondsConsult?

Wir treffen uns einmal pro Monat. Nach jedem Meeting publizieren wir einen Kurzbericht, auf den jeder Kunde online Zugriff hat. Den Kurzbericht halten wir möglichst einfach und verständlich.

Bei dem Grand Prix für Freizügigkeitsgelder arbeiten Sie mit renommierten Anlagestiftungen zusammen. Wonach differenzieren Sie die rund ein Dutzend Anbieter?

Anlagestiftungen dürfen nur von Vorsorgeeinrichtungen, also von professionellen ...

