Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8533763097 Southern Energy Corp. 04.01.2019 CA8428131079 Southern Energy Corp. 07.01.2019 Tausch 1:1

VGG069731047 Aura Minerals Inc. 04.01.2019 VGG069731120 Aura Minerals Inc. 07.01.2019 Tausch 10:1

US24703L1035 Dell Technologies Inc. 04.01.2019 US24703L2025 Dell Technologies Inc. 07.01.2019 Tausch 1:1,8066

CA4558711038 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. 04.01.2019 CA45075E1043 IA Financial Corp. 07.01.2019 Tausch 1:1

SE0008008254 Strax AB 04.01.2019 SE0012040459 Strax AB 07.01.2019 Tausch 1:2

CA9190671086 Valdor Technology International Inc. 04.01.2019 CA9190672076 Valdor Technology International Inc. 07.01.2019 Tausch 20:1

CA6658041000 Northern Superior Resources Inc. 04.01.2019 CA6658043089 Northern Superior Resources Inc. 07.01.2019 Tausch 10:1