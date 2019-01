Basilea Pharmaceutica AG / Basilea weist einen hohen, über den Erwartungen liegenden vorläufigen Umsatz von CHF 133 Mio. für das Geschäftsjahr 2018 aus . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Basel, 07. Januar 2019 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute den ungeprüften vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2018 bekannt. Das Unternehmen erwartet einen gegenüber 2017 um 31 % auf ca. CHF 133 Mio. gestiegenen Gesamtumsatz (Geschäftsjahr 2017: CHF 101.5 Mio.), mit einem Beitrag von ca. CHF 82 Mio. (Geschäftsjahr 2017: CHF 52.5 Mio., + 56 %) aus den beiden vermarkteten Medikamenten von Basilea, dem Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) und dem Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol). Basilea hatte für das Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von CHF 120-130 Mio. und Beiträge von Cresemba und Zevtera in Höhe von CHF 75-85 Mio. prognostiziert. David Veitch, Basileas Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem vorläufigen Umsatz von CHF 133 Mio., der unsere Prognose übertrifft. Der Anstieg der Umsatzbeiträge unserer beiden vermarkteten Produkte Cresemba und Zevtera um 56 % bestätigt insbesondere den anhaltend starken Umsatzanstieg von Cresemba, und zwar sowohl in etablierten Märkten als auch in den Märkten, in denen das Medikament erst kürzlich eingeführt wurde. Vor dem Hintergrund des nach wie vor hohen medizinischen Bedarfs von Patienten, die an invasiven Schimmelpilzinfektionen erkrankt sind und der Vielzahl der bevorstehenden Markteinführungen sind wir für die zukünftigen Absatzperspektiven des Medikaments sehr positiv gestimmt." Er ergänzte: "Zusätzlich zum Übertreffen unseres Umsatzziels haben wir im Jahr 2018 mehrere wichtige strategische Meilensteine erreicht. Unter anderem haben wir beide Phase-3-Studien für Ceftobiprol gestartet, die zur Unterstützung einer möglichen US-Zulassung erforderlich sind, und unser F&E-Portfolio im Bereich Onkologie durch die Einlizenzierung des panFGFR-Kinase-Inhibitors Derazantinib erfolgreich erweitert. In der Phase-2-Registrierungsstudie bei intrahepatischem Cholangiokarzinom werden derzeit Patienten rekrutiert. Unsere solide Liquiditätslage von rund CHF 223 Mio. zum 31. Dezember 2018 (vorläufig, ungeprüft) gibt uns die finanzielle Flexibilität, unsere Strategie zur Erreichung der nächsten werttreibenden Entwicklungsmeilensteine in unserer F&E-Pipeline umzusetzen." Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht 2018 werden am 19. Februar 2019 veröffentlicht. Die geprüften endgültigen Zahlen für den Umsatz 2018 und die Liquiditätsposition zum Jahresende 2018 können von den gemeldeten vorläufigen Zahlen abweichen. Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Antiinfektiva fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com (http://www.basilea.com) . Ausschlussklausel

