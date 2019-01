Bilanz 2018: PROJECT überschreitet Eigenkapitalvolumen von einer Milliarde Euro und schließt sieben weitere Objekte ab DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Fonds Bilanz 2018: PROJECT überschreitet Eigenkapitalvolumen von einer Milliarde Euro und schließt sieben weitere Objekte ab 07.01.2019 / 07:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben Privatanleger Eigenkapital in Höhe von 106,3 Millionen Euro in Beteiligungen von PROJECT Investment eingebracht. Damit summiert sich das historisch gezeichnete Eigenkapitalvolumen auf 1,02 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat der Immobilienmanager im Jahr 2018 sieben Immobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Rhein-Main, München und Nürnberg finalisiert. Die bei diesen Entwicklungen erzielte durchschnittliche Objektrendite liegt bei 12,58 Prozent auf das eingesetzte Kapital. Zu dritten Mal in Folge konnte PROJECT Investment mit seinen Immobilienentwicklungsfonds im Bereich der privaten und semi-professionellen Anleger einen jährlichen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erzielen. Die Franken erreichten 2018 ein Volumen von 106,3 Millionen Euro (2016: 105 Millionen Euro; 2017: 121 Millionen Euro). Umsatzbringer waren der zur Jahresmitte geschlossene »Metropolen 16« sowie der Nachfolgefonds »Metropolen 18«. Beide Beteiligungen konnten allein im Jahr 2018 zusammen 82,4 Millionen Euro Eigenkapital ohne Einbeziehung des Ausgabeaufschlags in Höhe von fünf Prozent akquirieren. »Gerade in einem Marktumfeld, das von hohem Wettbewerb geprägt ist, haben unsere Beteiligungsangebote die Anleger und Partner überzeugt. Das entgegengebrachte Vertrauen werden wir mit einer weiterhin stabilen Performance bei unseren Immobilienbeteiligungen bestätigen. Fundament hierfür ist auch künftig eine attraktive Objektrendite, wie sie unser Asset Manager PROJECT Immobilien bei den sieben im vergangenen Jahr abgeschlossenen Objekten erzielt hat«, so Ottmar Heinen, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Beteiligungen AG. Zu den 2018 abgeschlossenen Objekten gehören: * Badstraße 40, Fürth * Heinrich-Heine-Straße 74-76, Berlin * Kalbacher Hauptstraße 37, Frankfurt am Main * Marienfelder Allee 25-29, Berlin * Rothenburger Straße 465, Nürnberg * Sylter Straße, Wiesbaden * Tölzer Straße 3-7, München Einzelplatzierungsstände in der Übersicht 2018 ohne Ausgabeaufschlag Fonds Eigenkapitalvolumen In 2018 akquiriertes Status zum 31.12.2018 Eigenkapital Metropo- 152,8 Mio. EUR 60,1 Mio. EUR Geschlossen zum len 16 30.06.2018 Metropo- 21,6 Mio. EUR 16,6 Mio. EUR In Platzierung len 17 Metropo- 22,3 Mio. EUR 22,3 Mio. EUR In Platzierung len 18 Metropo- 8,75 Mio. EUR 7,3 Mio. EUR In Platzierung len SP 3 Erstes Closing bei neuem institutionellen Spezial-AIF In diesem Jahr plant das Bamberger Investmenthaus die Erweiterung des Vertriebs um den Bereich der institutionellen Investoren sowie Stiftungen in Österreich. Zudem erwartet die PROJECT Real Estate Trust GmbH beim institutionellen Spezial-AIF der neuesten Generation »Vier Metropolen III« aufgrund vorliegender Reservierungen kurzfristig das erste Closing. Für den Privatkundenvertrieb ist ein Nachfolgefonds für den zur Jahresmitte schließenden Teilzahlungsfonds »Metropolen 17« in Vorbereitung. »Aus unserer Sicht ist der Publikums-AIF mittlerweile eine anerkannte Anlageklasse und wird verstärkt als Portfoliobaustein über unsere Vertriebspartner nachgefragt«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH. 335 Millionen Euro Immobilienumsatz An den sieben Investitionsstandorten von PROJECT in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien wurden im Jahr 2018 insgesamt 693 Wohnungen und Gewerbeeinheiten im Wert von 335 Millionen Euro (2017: 317 Millionen Euro) veräußert. »Für 2019 rechnen wir mit einer weiteren Steigerung des in 2018 erreichten Absatzvolumens«, so Jens Müller, Vorstand Vertrieb der PROJECT Real Estate AG. Insgesamt entwickelt der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT aktuell über 120 Objekte im Wert von mehr als drei Milliarden Euro. Über beide Gruppen waren zum Jahreswechsel 618 Mitarbeiter beschäftigt. Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 07.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 763411 07.01.2019 AXC0043 2019-01-07/07:17