FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2EM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/16 0.001 %

XFRA DE000HSH6JG7 HSH NORDBANK MZC 1 17/20 0.000 %

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.552 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.254 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.167 EUR

LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.003 EUR

BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 21.307 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.052 EUR

HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.263 EUR

1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.263 EUR