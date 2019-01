Mobidiag Ltd., ein Anbieter vermarktungsreifer Molekulardiagnostiklösungen, die die Ausbreitung von Antibiotikaresistenz bekämpfen, gab heute bekannt, dass Novodiag CarbaR+ die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten hat. Novodiag CarbaR+ ist ein Einzelmolekulartest, der die vollautomatisierte Erkennung von Carbapenemase produzierenden Enterobakterien (CPE) und damit verbundenen Resistenzmarkern ermöglicht. CPE sind Bakterien, die gegen die Antibiotikaklasse der Carbapeneme resistent sind. Darüber hinaus identifiziert NovodiagCarbaR+ eine plasmidvermittelte Resistenz gegen Colistin. Colistin gilt bei vielen Infektionen als Arzneimittel des letzten Auswegs.

Novodiag CarbaR+ kombiniert Multiplex-qPCR und Microarray-Tests in einem einzigen Produkt und ermöglicht damit eine kostengünstige, schnelle Analyse der häufigsten CPE und Colistinresistenzmarker. Diese Bakterien können die effiziente Wirkung mehrerer Antibiotika verhindern, was wiederum zu schweren Infektionen führen kann, insbesondere im klinischen Umfeld. Der Test wird mithilfe des automatisierten Novodiag-Systems auf Anfrage durchgeführt, und die Ergebnisse liegen innerhalb von 80 Minuten vor, wobei die praktische Aufgabe des Personals in weniger als fünf Minuten erledigt ist.

Da bereits zwei Multiplex-Tests für das Screening auf Antibiotikaresistenz verfügbar sind (Amplidiag CarbaR+VRE und Amplidiag CarbaR+MCR), wird der neue auf Anfrage durchführbare Test Novodiag CarbaR+ ein rasches Screening auf multidrug-resistente Organismen gestatten und damit deren Ausbreitung im Klinikumfeld bekämpfen, indem Ärzte in die Lage versetzt werden, bei den Patienten eine geeignete Behandlung einzuleiten.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, sagte dazu: "Antibiotikaresistenz ist eine der bedeutendsten Herausforderungen der Gesundheit weltweit. Durch die Entwicklung innovativer Diagnostika leistet Mobidiag einen Beitrag zur Bekämpfung von "Superbakterien". Novodiag CarbaR+ ist unser dritter Test auf dem Novodiag-System und verstärkt unser Angebot im Kampf gegen die Antibiotikaresistenz. Zusammen mit unseren Tests Amplidiag und Novodiag bieten wir ein umfassendes Sortiment an Diagnostiklösungen für breit gefächerte Infektionskrankheiten in zentralisierten und dezentralisierten Laboren, unabhängig von deren Größe oder Auftragsvolumen."

Der Test Novodiag CarbaR+ ist jetzt direkt über Mobidiag und bei lokalen Vertriebsstellen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Produktseite.

Über Novodiag CarbaR+ (CE-IVD)

Novodiag CarbaR+ kombiniert Multiplex-qPCR und Microarray in einem einzigen Test und ermöglicht damit eine kostengünstige und schnelle Analyse der häufigsten Carbapenemase produzierenden Enterobakterien und Colistinresistenzmarker. Das komplette Panel umfasst die Erkennung der folgenden Gene: KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-23, OXA-24, OXA-48/181, OXA-51, OXA-58 und MCR-1. Diese Bakterien können die effiziente Wirkung mehrerer Antibiotika verhindern, was wiederum zu schweren Infektionen führen kann, insbesondere im klinischen Umfeld. Der Test wird auf Anfrage auf dem automatisierten Novodiag-System durchgeführt und die Ergebnisse liegen direkt von Reinkulturen und Rektalabstrichen innerhalb von 80 Minuten vor, wobei die praktische Aufgabe des Personals in weniger als fünf Minuten erledigt ist.

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) und Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mobidiag.com

